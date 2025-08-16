Steigende Kosten und Fachkräftemangel bringen das DRK-Altenpflegeheim in Osterburg in Bedrängnis. Was der Träger nun vorschlägt, ist für die Angehörigen einer Bewohnerin unvorstellbar.

Angehörige schockiert: Seniorin mit Demenz soll DRK-Heim in Osterburg verlassen

Erst kürzlich wurden im Seniorenheim des DRK in Osterburg Plätze abgeschafft. Nun sorgt ein Brief erneut für Unruhe.

Osterburg. - In Osterburg hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das große DRK-Altenpflegeheim im Arendseer Weg schließen könnte. Nun sorgt ein offizieller Brief an Angehörige einer Bewohnerin für neuen Gesprächsstoff.