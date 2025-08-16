Familie aus dem Kreis Stendal schockiert Angehörige schockiert: Seniorin mit Demenz soll DRK-Heim in Osterburg verlassen
Steigende Kosten und Fachkräftemangel bringen das DRK-Altenpflegeheim in Osterburg in Bedrängnis. Was der Träger nun vorschlägt, ist für die Angehörigen einer Bewohnerin unvorstellbar.
Aktualisiert: 16.08.2025, 11:12
Osterburg. - In Osterburg hält sich hartnäckig das Gerücht, dass das große DRK-Altenpflegeheim im Arendseer Weg schließen könnte. Nun sorgt ein offizieller Brief an Angehörige einer Bewohnerin für neuen Gesprächsstoff.