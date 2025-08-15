Grundschule Weferlingen erhält neue Mensa Schüler der Grundschule Weferlingen bekommen nach Jahren wieder warmes Mittagessen
Nach fast drei Jahren ohne warme Mahlzeiten feiert Weferlingen die Eröffnung der neuen Mensa in der historischen Planschule. Die neue Mensa soll auch gleich noch einen weiteren Zweck erfüllen.
Aktualisiert: 16.08.2025, 10:57
Weferlingen - In Weferlingen gibt es gute Neuigkeiten für Grundschüler. Nach einer langen Durststrecke können die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen endlich wieder gemeinsam ein warmes Mittagessen genießen.