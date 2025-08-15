weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Neue Mensa in Weferlingen: Grundschüler essen wieder warm

Grundschule Weferlingen erhält neue Mensa Schüler der Grundschule Weferlingen bekommen nach Jahren wieder warmes Mittagessen

Nach fast drei Jahren ohne warme Mahlzeiten feiert Weferlingen die Eröffnung der neuen Mensa in der historischen Planschule. Die neue Mensa soll auch gleich noch einen weiteren Zweck erfüllen.

Von Cedar D. Wolf Aktualisiert: 16.08.2025, 10:57
Der Anbieter „Vielfaltmenü“ mit Hauptsitz in Berlin kocht deutschlandweit in über 30 Produktionsküchen und versorgt fortan auch die Weferlinger Grundschüler mit einem warmen Mittagessen.
Weferlingen - In Weferlingen gibt es gute Neuigkeiten für Grundschüler. Nach einer langen Durststrecke können die Mädchen und Jungen der ersten bis vierten Klassen endlich wieder gemeinsam ein warmes Mittagessen genießen.