Die kommunale Wärmeplanung für die Einheitsgemeinde Arendsee gibt auch Hinweise, wie man sich bei einer beabsichtigten Investition Hilfe holen kann. Die Energieberatung spielt dabei eine große Rolle.

Von Christian Ziems 17.02.2026, 09:17
Ein Heizungsbauer stellt eine Wärmepumpe fachgerecht ein.
Ein Heizungsbauer stellt eine Wärmepumpe fachgerecht ein. Foto: IMAGO/Sven Simon

Arendsee. - Ein Schriftstück, das längst vom Stadtrat beschlossen wurde und nicht mehr Bestandteil der Diskussionen ist, aber für Einwohner trotzdem Hilfestellung bietet: Wer die auf der Arendseer Internetseite (Bereich Konzepte) abrufbare kommunale Wärmeplanung durchackert, stößt fast am Ende auf einen Frage-Antwort-Teil mit praktischen Tipps.