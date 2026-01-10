Jetzt einschalten
Generationswechsel Fläminger Entenspezialitäten: Geschäftsführer Michael Bügener baute den Betrieb auf und geht nach 18 Jahren in Rente
Ein Leben für die Ente: Michael Bügener verlässt die Fläminger Entenspezialitäten. Nach 18 Jahren im Betrieb wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Was er vorhat und ob man ihn in Reuden noch antreffen wird.
Aktualisiert: 10.01.2026, 18:31
Reuden - Ein neues Jahr hat begonnen. In Reuden-Süd bei den Fläminger Entenspezialitäten ist es das erste Jahr nach Michael Bügener. Der langjährige Geschäftsführer wurde Ende des vergangenen Jahres verabschiedet.