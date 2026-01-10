weather schneeschauer
  4. Generationswechsel: Fläminger Entenspezialitäten: Geschäftsführer Michael Bügener baute den Betrieb auf und geht nach 18 Jahren in Rente

Ein Leben für die Ente: Michael Bügener verlässt die Fläminger Entenspezialitäten. Nach 18 Jahren im Betrieb wurde er in den Ruhestand verabschiedet. Was er vorhat und ob man ihn in Reuden noch antreffen wird.

Von Petra Wiese Aktualisiert: 10.01.2026, 18:31
Michael Bügener hat den Staffelstab der Geschäftsführung der Fläminger Entenspezialitäten an Daniel Herrmann übergeben.
Michael Bügener hat den Staffelstab der Geschäftsführung der Fläminger Entenspezialitäten an Daniel Herrmann übergeben. Fotos: Petra Wiese

Reuden - Ein neues Jahr hat begonnen. In Reuden-Süd bei den Fläminger Entenspezialitäten ist es das erste Jahr nach Michael Bügener. Der langjährige Geschäftsführer wurde Ende des vergangenen Jahres verabschiedet.