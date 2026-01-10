Großes Schild kündete an der Gerwischer Halle von der Erst ‚Tino-Hermann-Arena‘ - jetzt heißt sie wieder ‚Sporthalle Gerwisch‘: Die Namensfrage sorgt für Wirbel in der Gemeinde. Klarheit soll Sondersitzung des Ortschaftsrates bringen.

"Tino-Hermann-Arena" oder "Sporthalle Blau-Weiss" ? - Klarheit in der Namensgebung soll eine Sondersitzung des Ortschaftsrates am Dienstag, 13. Januar 2026, bringen.

Gerwisch - Das neue Jahr ist noch frisch und doch kommt der Ortschaftsrat in Gerwisch zu einer „Sondersitzung“ am Dienstag, 13. Januar 2026, zusammen. Grund dafür, ist eine Anhörung zur Namensgebung der Sporthalle in Gerwisch. Aufmerksamen Bürgern und Bürgerinnen ist es nicht entgangen: Kurz vor Jahresende hieß diese Sporthalle auf einmal „Tino-Hermann-Arena“ - groß und deutlich war das auf einem neu angebrachten Schild zu lesen. Auch auf dem Flyer für den Tino Hermann-Cup wurde bereits auf die Tino-Hermann-Arena verwiesen. Ein aktueller Flyer lädt Besucher nun wieder in die „Sporthalle Gerwisch“ ein.