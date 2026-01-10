weather schneeschauer
Magdeburg, Deutschland
Strahlender Sonnenschein, eine dichte Schneedecke und beste Rodelbedingungen, aber auch reichlich Schnee auf den Straßen gab es am Winterwochende in Wolmirstedt.

Von Gudrun Billowie 10.01.2026, 19:15
Der Farsleber Weinberg steht bei Lukas, Max und vielen anderen als Rodelberg hoch im Kurs.
Der Farsleber Weinberg steht bei Lukas, Max und vielen anderen als Rodelberg hoch im Kurs. Foto: Gudrun Billowie

Wolmirstedt. - Die dichte Schneedecke, Minustemperaturen und strahlender Sonnenschein lockten am Winterwochende viele Menschen aus dem Haus. Am Sonnabend, 10. Januar 2026, wurde jeder Berg zum Rodelberg, jeder Weg zum Spazierweg durch ein Winterwunderland. Was waren die beliebtesten Orte?