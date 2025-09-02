Der vor allem in Neulingen gedrehte Film „In die Sonne schauen“ läuft in den Kinos. Aber wie geht es in Sachen Marketing nun weiter?

Unbezahlbare Werbung: Was der Erfolg des Films „In die Sonne schauen“ für Arendsee bedeutet

Der Film von Mascha Schilinski traf im Salzwedeler Kino auf reges Interesse.

Neulingen. - „Was für ein großartiger Erfolg! Altmark goes Hollywood“, hatte Sachsen-Anhalts Kulturminister Rainer Robra noch vor dem Erscheinen des Films, der für den Oscar nominiert werden könnte, erklärt. Das sorgte bei Neulingern für Freude, warf aber auch die Frage auf, was dies konkret für das kleine Dorf bedeutet. Die Volksstimme sprach den CDU-Politiker darauf an.