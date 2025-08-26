Hartmut Baier öffnete vor 35 Jahren mit einem Scherenschnitt die Grenze zwischen dem altmärkischen Mechau und Bockleben in Niedersachsen. Was aus der anfänglichen Freude geworden ist.

Vor 35 Jahren nahe Arendsee offiziell die Grenze geöffnet: Was ein Bürgermeister 2025 darüber denkt

Die Firma Jackon Insulation siedelte sich in den 1990er Jahren in Mechau an und ist der größte Betrieb der Einheitsgemeinde.

Mechau. - Nicht nur 1989 wurde die Grenze zwischen der damaligen DDR und der BRD immer weiter geöffnet. Der offizielle Akt im Bereich zwischen Mechau und Bockleben war wohl einer der letzten. Er erfolgte Ende August 1990. Hartmut Baier war mit viel Euphorie und einer Schere dabei.