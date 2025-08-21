Die Einheitsgemeinde will sich um die Passagen, die im desolaten Zustand sind, kümmern. Dies dauert aber noch ein paar Wochen und ist dann mit Einschränkungen verbunden.

Weg um den Arendsee: Was die Stadt gegen den Matsch und die Pfützen unternehmen will

Solche schlammigen Bereiche, die bei Regen schnell entstehen und auch danach einige Zeit ein Ärgernis bleiben, sollen der Vergangenheit angehören.

Arendsee. - Seeweg ist nicht gleich Seeweg: Während ein Teil des beliebten Ausflugsziels das ganze Jahr über gut nutzbar ist und 1.200 Meter von der Bleiche in Richtung Innenstadt sogar als barrierefrei zertifiziert wurden, sieht es an anderen Stellen schlechter aus. Dies soll geändert werden.