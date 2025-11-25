Winterkonzert von „Here2Jazz“ in Tangermünde hat Publikum in die Welt bekannter Musik- und Filmklassiker entführt.

Der Chor von „Here2Jazz“ unter der Leitung von Susanna Kramarz in Tangermünde.

Tangermünde. - Mit einer musikalischen Reise durch die Welt von Tango und Tatort bescherte sich der Tangermünder Chor „Here2Jazz“ am Sonnabend selbst einen wundervollen Jahresabschluss. In der Aula des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde lauschten Jung und Alt dem Programm.