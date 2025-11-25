weather bedeckt
  4. Großes Jahresabschluss-Konzert in Tangermünde: Solisten, Chor und Band aus Tangermünde begeistern

Winterkonzert von „Here2Jazz“ in Tangermünde hat Publikum in die Welt bekannter Musik- und Filmklassiker entführt.

Von Anke Hoffmeister Aktualisiert: 25.11.2025, 10:32
Der Chor von „Here2Jazz“ unter der Leitung von Susanna Kramarz in Tangermünde.
Der Chor von „Here2Jazz“ unter der Leitung von Susanna Kramarz in Tangermünde. Foto: Anke Hoffmeister

Tangermünde. - Mit einer musikalischen Reise durch die Welt von Tango und Tatort bescherte sich der Tangermünder Chor „Here2Jazz“ am Sonnabend selbst einen wundervollen Jahresabschluss. In der Aula des Diesterweg-Gymnasiums Tangermünde lauschten Jung und Alt dem Programm.