50 Jahre Berufserfahrung Beeindruckend: Goldener Meisterbrief geht an Uhrmachermeister aus Gardelegen
Seit einem halben Jahrhundert widmet sich Wolfgang Beyer mit Präzision und Leidenschaft der Uhrmacherkunst. Für seine langjährige Arbeit wurde der 75-Jährige jetzt mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Er blickt auf 50 Jahre Arbeit zurück.
Aktualisiert: 25.11.2025, 12:09
Gardelegen - Seit fünf Jahrzehnten widmet sich Wolfgang Beyer als Uhrmachermeister mit Präzision, Geduld und Leidenschaft dem Ticken der Zeit. Jetzt wurde die Ausdauer mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet.