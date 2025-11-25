50 Jahre Berufserfahrung Beeindruckend: Goldener Meisterbrief geht an Uhrmachermeister aus Gardelegen

Seit einem halben Jahrhundert widmet sich Wolfgang Beyer mit Präzision und Leidenschaft der Uhrmacherkunst. Für seine langjährige Arbeit wurde der 75-Jährige jetzt mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Er blickt auf 50 Jahre Arbeit zurück.