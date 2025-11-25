weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. 50 Jahre Berufserfahrung: Beeindruckend: Goldener Meisterbrief geht an Uhrmachermeister aus Gardelegen

Seit einem halben Jahrhundert widmet sich Wolfgang Beyer mit Präzision und Leidenschaft der Uhrmacherkunst. Für seine langjährige Arbeit wurde der 75-Jährige jetzt mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Er blickt auf 50 Jahre Arbeit zurück.

Von Anna Maria Sternhagen Aktualisiert: 25.11.2025, 12:09
Wolfgang Beyer hat vor 50 Jahren seinen Meisterbrief als Uhrenmacher gemacht. Jetzt wurde er mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Zusammen mit seiner Frau Ingeburg hat er das gleichnamige Geschäft.
Wolfgang Beyer hat vor 50 Jahren seinen Meisterbrief als Uhrenmacher gemacht. Jetzt wurde er mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet. Zusammen mit seiner Frau Ingeburg hat er das gleichnamige Geschäft. Foto: Anna Maria Sternhagen

Gardelegen - Seit fünf Jahrzehnten widmet sich Wolfgang Beyer als Uhrmachermeister mit Präzision, Geduld und Leidenschaft dem Ticken der Zeit. Jetzt wurde die Ausdauer mit dem goldenen Meisterbrief ausgezeichnet.