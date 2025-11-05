Polizeikommissar Martin Reuß Losinski ist neuer Regionalbereichsbeamter in Hecklingen. Besonders am Herzen liegt ihm die Prävention.

Die Stadtratsvorsitzende Ethel-Maria Muschalle-Höllbach wünschte dem neuen Regionalbereichsbeamten der Stadt Hecklingen, Martin Reuß Losinski, sowie seiner Kollegin Victoria Dreier (links) viel Erfolg bei ihrer wichtigen Arbeit.

Hecklingen/Groß Börnecke - Die Polizeistation der Stadt Hecklingen, die sich am Ballplatz 22 in Groß Börnecke befindet, ist nun wieder komplett mit zwei Beamten besetzt. Dort hat der Polizeikommissar Martin Reuß Losinski am 1. Oktober seinen Dienst als Regionalbereichsbeamter begonnen. Er tritt die Nachfolge von Mike Wesendorf an, der Ende des vergangen Jahres in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurde.