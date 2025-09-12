weather regenschauer
  4. Tourismus-Experten wollen voran kommen: Weniger meckern, mehr anpacken: Die Queen soll häufiger anlegen und WC-Anlagen nötig

Eine neue Arendseer Gesprächsrunde sucht einen Weg, um die Kommune besser voranzubringen. Der kontinuierliche Erfahrungsaustausch soll helfen, Schwierigkeiten schneller in den Griff zu bekommen.

Von Christian Ziems 12.09.2025, 17:49
Die Queen Arendsee soll nicht am Wanderraststeg vorbeifahen sondern regelmäßig dort anlegen – so ein Wunsch.
Arendsee. - Man wolle nicht meckern und ewig ohne Ergebnis diskutieren, sondern mit Kommunikation voneinander lernen sowie Probleme anpacken: So kann eine neue Gesprächsplattform beschrieben werden. Und gleich beim Auftakt ging es um konkrete Angelegenheiten.