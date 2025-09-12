Eine neue Arendseer Gesprächsrunde sucht einen Weg, um die Kommune besser voranzubringen. Der kontinuierliche Erfahrungsaustausch soll helfen, Schwierigkeiten schneller in den Griff zu bekommen.

Weniger meckern, mehr anpacken: Die Queen soll häufiger anlegen und WC-Anlagen nötig

Die Queen Arendsee soll nicht am Wanderraststeg vorbeifahen sondern regelmäßig dort anlegen – so ein Wunsch.

Arendsee. - Man wolle nicht meckern und ewig ohne Ergebnis diskutieren, sondern mit Kommunikation voneinander lernen sowie Probleme anpacken: So kann eine neue Gesprächsplattform beschrieben werden. Und gleich beim Auftakt ging es um konkrete Angelegenheiten.