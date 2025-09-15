Die Pläne für die Recyclingfabrik für Lithium-Ionen-Batterien in Wernigerode liegen seit Monaten auf Eis. Die Investoren haben das Millionenprojekt überraschend gestoppt. Wie die Chancen für eine Fortsetzung stehen.

Batterie-Recyclingfabrik in Wernigerode: Millionenprojekt in Warteschleife – was Investor jetzt sagt

Im Gewerbegebiet Im Smatvelde in Wernigerode wollen Investoren eine Recyclingfabrik für 20 Millionen Euro bauen. Inzwischen sind die Planungen gestoppt.

Wernigerode. - Die Pläne für den Bau einer Recyclingfabrik für Lithium-Ionen-Batterien sind ins Stocken geraten. Im Mai haben die Investoren die das 20-Millionen-Euro-Projekt überraschend auf Eis gelegt. Vorerst. Wie es nun weiter geht.