Wie Strukturen von Feuerwehren in den nächsten Jahren verändert werden könnten und welche Bedeutung dabei das neue Gerätehaus im größten Dorf der Region hat.

Wie die Feuerwehren in Arendsee durch Zusammenschluss eine Zukunft haben sollen

Zusammen mit Innenministerin Tamara Zieschang (2. von links) schnitt Fleetmarks Wehrleiter Andreas Herfort (3. von links) im Juli 2025 das symbolische Band an der Einfahrt zum neuen Feuerwehrgerätehaus durch.

Arendsee. - Dass es in Fleetmark gelang, ein Gerätehausneubau für die dortige Feuerwehr sowie Kerkau-Lübbars gemeinsam zu schaffen, soll sich positiv auf die gesamte Einheitsgemeinde auswirken. Dafür gilt es nun, an der Struktur zu arbeiten.