Die Feuerwehr Cavörde hat gestrandete Schiffer mit 1.500 Liter Wasser für den täglichen Bedarf versorgt. Die MS „Maks“ sitzt wegen einer Leckage bereits seit Mitte Januar 2026 fest.

Calvörde - Seit etwa sechs Wochen sitzt die Crew der MS „Maks“ schon an der Liegestelle Cavörde auf dem Mittellandkanal fest. Eine Eis-Leckage zwang den Frachter Mitte Januar zu der unfreiwilligen Pause. Seit Ende Januar ist die Wasserstraße wegen der dicken Eisschicht zudem für die gesamte Schifffahrt gesperrt. Während die Besatzung wartet, bis das Schiff in eine Werft kann, ereilte sie jedoch noch ein ganz anderes Problem: Langsam ging das Wasser zur Neige.

Die MS "Maks" sitzt nach einer Leckage bereits seit sechs Wochen in Cavörde fest. Foto: vs

Hilfe in der Not kam mit Unterstützung des Ordnungsamtes der Verbandsgemeinde Flechtingen von der Feuerwehr Calvörde. Wie Stefan Siekmann, Wasserbaumeister beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Mittellandkanal/Elbe-Seitenkanal im Außenbezirk Haldensleben, mitteilt, versorgten die Einsatzkräfte die Schiffer in dieser Woche mit 1.500 Liter Brauchwasser für das tägliche Leben an Bord.

Passt zum Thema:Einsetzendes Tauwetter: Eisbrecher bahnen sich ihren Weg durch Mittellandkanal bei Haldensleben

In diesem Zuge seien anschließend auch zwei weitere festsitzende Schiffe an der Liegestelle Bülstringen mit frischem Wasser „betankt“ worden.