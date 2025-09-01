8,5 Millionen Euro fehlen Barleben steckt plötzlich in der Finanzkrise: Erste Projekte sind gestoppt
Nach Jahren hat Barleben wieder mit einer Haushaltssperre zu kämpfen. Grund ist ein Minus von 8,5 Millionen Euro. Die Krise könnte jedoch länger andauern. Was das künftig für Steuererhöhungen und auch für Kitas, Feuerwehr und andere Projekte bedeutet.
01.09.2025, 10:00
Barleben. - Überraschend hat Barlebens Bürgermeister, Frank Nase (CDU), jetzt verkündet, dass für die Gemeinde eine Haushaltssperre gilt. In der Kasse fehlen etwa 8,5 Millionen Euro. „Das Problem wird vermutlich länger bestehen“, vermutet er. Das dicke Minus zwingt nun zum Umdenken.