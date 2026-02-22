Premiere und erste Veranstaltung in der Sporthalle „Zollstraße“: Der Haldensleber Indoor-Cup der Kinder- und Jugendfeuerwehren stellt die jungen Teilnehmer vor sportliche Herausforderungen.

Geschicklichkeit und Teamwork: Kinder- und Jugendfeuerwehren stellen sich sportlichen Aufgaben

Beim ersten Haldensleber Indoor-Cup treten die Kinder- und Jugendfeuerwehren aus Haldensleben, Wedringen, Satuelle und Hundisburg in sportlichen Wettkämpfen gegeneinander an.

Haldensleben - In sportlichen Wettkämpfen treten die Kinder- und Jugendfeuerwehren des Stadtgebietes gegeneinander an. Sie üben Geschicklichkeit und Zusammenhalt. Im Parcoursrennen müssen sie einen Gymnastikball auf einer Matte perfekt balancieren, damit dieser nicht herunterfällt. Das funktioniert nur in Teamarbeit. Das weiß auch Stadtjugendwart Jörg Berensmann, der mit den vielen Betreuern den ersten Indoor-Cup organisiert hat.