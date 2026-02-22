1. Feuerwehr-Indoor-Cup in Haldensleben Geschicklichkeit und Teamwork: Kinder- und Jugendfeuerwehren stellen sich sportlichen Aufgaben
Premiere und erste Veranstaltung in der Sporthalle „Zollstraße“: Der Haldensleber Indoor-Cup der Kinder- und Jugendfeuerwehren stellt die jungen Teilnehmer vor sportliche Herausforderungen.
22.02.2026, 14:00
Haldensleben - In sportlichen Wettkämpfen treten die Kinder- und Jugendfeuerwehren des Stadtgebietes gegeneinander an. Sie üben Geschicklichkeit und Zusammenhalt. Im Parcoursrennen müssen sie einen Gymnastikball auf einer Matte perfekt balancieren, damit dieser nicht herunterfällt. Das funktioniert nur in Teamarbeit. Das weiß auch Stadtjugendwart Jörg Berensmann, der mit den vielen Betreuern den ersten Indoor-Cup organisiert hat.