Blankenburger Karnevalverein 33 Jahre gute Laune: Harzer Karnevalisten feiern stimmungsvoll ein besonderes Jubiläum - mit Bildergalerie
Eine Schnapsidee feiert Schnapsjubiläum: Der Blankenburger Karnevalverein blickt auf 33 Jahre Jux und Dollerei zurück und startet stark verjüngt in eine besondere Jubiläumssession.
29.09.2025, 10:00
Blankenburg. - Diese „Schnapszahl“ schreit nach Aufmerksamkeit: Seit 33 Jahren verbreiten die Aktiven des Blankenburger Karnevalvereins (BKV) Stimmung und gute Laune in der Blütenstadt. Das unrunde Jubiläumsjahr soll natürlich groß gefeiert werden.