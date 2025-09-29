Eine Schnapsidee feiert Schnapsjubiläum: Der Blankenburger Karnevalverein blickt auf 33 Jahre Jux und Dollerei zurück und startet stark verjüngt in eine besondere Jubiläumssession.

33 Jahre gute Laune: Harzer Karnevalisten feiern stimmungsvoll ein besonderes Jubiläum - mit Bildergalerie

Wer kann da widerstehen? Der Auftritt des Männerballetts des Blankenburger Karnevalvereins ist Jahr für Jahr ein besonderer Höhepunkt der Festsitzungen im Sportforum. Die Jungs suchen übrigens immer Verstärkung.

Blankenburg. - Diese „Schnapszahl“ schreit nach Aufmerksamkeit: Seit 33 Jahren verbreiten die Aktiven des Blankenburger Karnevalvereins (BKV) Stimmung und gute Laune in der Blütenstadt. Das unrunde Jubiläumsjahr soll natürlich groß gefeiert werden.