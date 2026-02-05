Eil
Geheimes Graffiti geplant Neue Tiere, frische Ideen und eine andere Königin? Dem Tierpark Zabakuck steht ein aufregendes Jahr bevor
Neue tierische Bewohner, ein geheimes Graffiti und vielleicht sogar eine neue Tierparkkönigin: Im Tierpark Zabakuck stehen spannende Veränderungen und ein ereignisreiches Jahr bevor.
Aktualisiert: 05.02.2026, 18:36
Zabakuck. - Neue Tiere, sanierte Gehege und neue Ideen für die traditionellen Veranstaltungen - für das anstehende Jahr stehen bei den Mitgliedern des Fördervereins Freunde des Tierparks Zabakuck zahlreiche Aufgaben an.