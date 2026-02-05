Neue tierische Bewohner, ein geheimes Graffiti und vielleicht sogar eine neue Tierparkkönigin: Im Tierpark Zabakuck stehen spannende Veränderungen und ein ereignisreiches Jahr bevor.

Neue Tiere, frische Ideen und eine andere Königin? Dem Tierpark Zabakuck steht ein aufregendes Jahr bevor

Der Osterhase, hier gespielt von Sieglinde Göbel in Parey, kommt auch zum Osterfest wieder in den Tierpark Zabakuck.

Zabakuck. - Neue Tiere, sanierte Gehege und neue Ideen für die traditionellen Veranstaltungen - für das anstehende Jahr stehen bei den Mitgliedern des Fördervereins Freunde des Tierparks Zabakuck zahlreiche Aufgaben an.