weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Haldensleben
    4. >

  4. Führungswechsel im Landkreis Börde: Andreas Wolter zieht sich aus Führungspositionen der Feuerwehren der VG Flechtingen zurück

Eil
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen
Amtliche Unwetterwarnungen in Sachsen-Anhalt: Massive Glättegefahr durch gefrierenden Regen

Führungswechsel im Landkreis Börde Andreas Wolter zieht sich aus Führungspositionen der Feuerwehren der VG Flechtingen zurück

Nach vielen Jahren in verantwortungsvoller Position müssen nun die Leitungsfunktionen neu besetzt werden. Wie es für die Ortsfeuerwehr Calvörde und für die Wehren der Verbandsgemeinde Flechtingen weitergeht.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 05.02.2026, 18:32
Andreas Wolter berichtete bei einem Brand in der Nähe von Wegenstedt über den Einsatz.
Andreas Wolter berichtete bei einem Brand in der Nähe von Wegenstedt über den Einsatz. Archivfoto: Matthias Strauß

Calvörde - Andreas Wolter zieht sich aus Führungsämtern der Feuerwehr zurück. Bereits zum 31. Januar 2026 legte er sowohl das Amt des Gemeindewehrleiters der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen als auch das des Ortswehrleiters von Calvörde nieder.