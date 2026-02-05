Nach vielen Jahren in verantwortungsvoller Position müssen nun die Leitungsfunktionen neu besetzt werden. Wie es für die Ortsfeuerwehr Calvörde und für die Wehren der Verbandsgemeinde Flechtingen weitergeht.

Andreas Wolter zieht sich aus Führungspositionen der Feuerwehren der VG Flechtingen zurück

Andreas Wolter berichtete bei einem Brand in der Nähe von Wegenstedt über den Einsatz.

Calvörde - Andreas Wolter zieht sich aus Führungsämtern der Feuerwehr zurück. Bereits zum 31. Januar 2026 legte er sowohl das Amt des Gemeindewehrleiters der Verbandsgemeinde (VG) Flechtingen als auch das des Ortswehrleiters von Calvörde nieder.