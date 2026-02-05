Landschaftsarchitektin Diana Moraweck hatte im November einen Entwurf für den Springbrunnen am Walther-Rathenau-Platz vorgestellt, der im Rahmen der Neugestaltung des Parks reaktiviert werden soll. Doch der fiel bei den Denkmalschützern durch. Wie geht es jetzt weiter?

Parkgestaltung in Zerbst: Entwurf für Springbrunnen am Rathenau-Platz fällt durch - Wie gehst es weiter?

So sieht der neue Entwurf des Walter-Rathenau-Platzes mit dem Springbrunnen aus, mit umlaufendem Bett um den Springbrunnen.

Zerbst - Schon bald soll die Umgestaltung eines Teils der Zerbster Parkanlagen beginnen. Herzstück ist dabei der Walter-Rathenau-Platz mit seinem Springbrunnen, der dann wieder sprudeln soll. Doch wie das Wasserspiel aussehen soll, da gehen die Meinungen immer wieder auseinander.