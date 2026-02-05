Eine dicke Eisschicht hat den Mittellandkanal fest im Griff. Sie wurde mehrfach aufgebrochen, doch Schiffe können trotzdem nicht fahren.

Wolmirstedt. - Der Mittellandkanal ist mit einem dicken Eispanzer überzogen. Seit Freitag, 30. Januar, ist er zwischen Wolfsburg und Magdeburg für die Schifffahrt gesperrt. Ab heute soll die Sperrung auch Richtung Westen ausgeweitet werden, auch zwischen Hannover und Wolfsburg soll kein Schiff mehr unterwegs sein. Ebenso sind die Schleuse in Rothensee, das Wasserstraßenkreuz und die Schleuse Hohenwarthe nicht mehr in Betrieb.