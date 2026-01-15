Nachruf Blankenburg trauert um Otto Ebert: Unternehmer, Mäzen und Familienmensch
Mit Otto Ebert hat Blankenburg eine prägende Unternehmerpersönlichkeit verloren. Der STRATIE-Gründer verstarb kurz vor Weihnachten 2025. Ein Blick zurück in ein Leben voller Brüche und Herausforderungen.
Blankenburg. - Sie werden oft als „Unternehmer alter Schule“ bezeichnet: Frauen und Männer, die sich in ihren Märkten über Jahrzehnte erfolgreich behauptet, ihre Firmen mit Mut, Ehrgeiz und Weitblick geführt haben, ohne die Bodenhaftung zu verlieren. Der Blankenburger Otto Ebert war solch ein Mensch. Nun ist er im Alter von 93 Jahren verstorben. Ein Nachruf.