Magdeburger des Jahres 2025 Preis für Ehrenamtliche: Der Goldjunge aus Ottersleben

Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehört auch Holger Paech, der die meisten Stimmen erhielt. Er hat in Ottersleben den „Goldenen Otter“ als Preis für Engagement ins Leben gerufen.