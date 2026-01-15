weather nebel
Magdeburg, Deutschland
  4. Magdeburger des Jahres 2025: Preis für Ehrenamtliche: Der Goldjunge aus Ottersleben

Zum 34. Mal wählten die Volksstimme-Leserinnen und -Leser die Magdeburger des Jahres. Zu den Siegern gehört auch Holger Paech, der die meisten Stimmen erhielt. Er hat in Ottersleben den „Goldenen Otter“ als Preis für Engagement ins Leben gerufen.

Von Lena Bellon 15.01.2026, 06:10
Reporterin Lena Bellon hielt bei der Gala zur Ehrung des „Magdeburger des Jahres 2025“ die Laudatio auf Holger Paech.
Reporterin Lena Bellon hielt bei der Gala zur Ehrung des „Magdeburger des Jahres 2025“ die Laudatio auf Holger Paech. Foto: Viktoria Kühne

Magdeburg. - Zum Magdeburger des Jahres gewählt wurde auch Holger Paech, der den Ehrenamt-Preis „Goldener Otter“ ins Leben gerufen hat. Herzlichen Glückwunsch.