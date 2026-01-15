Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag, 16. Januar 2026, einen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) angekündigt. Nun gibt es Infos zu den Folgen für Fahrgäste.

Verdi-Streik bei den MVB in Magdeburg - so rollen Bus und Straßenbahn

Die Gewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) zu einem Warnstreik auf.

Magdeburg. - Die Gewerkschaft Verdi hat für Freitag, 16. Januar 2025, einen Warnstreik bei den Magdeburger Verkehrsbetrieben (MVB) angekündigt. Inzwischen gibt es genauere Informationen darüber, welche Auswirkungen für die Fahrgäste zu erwarten sind.