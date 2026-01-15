Wegen Schneelast und Astbruch sind alle Friedhöfe in Barleben vorerst geschlossen. Die Gemeinde prüft die Sicherheit vor einer Wiedereröffnung.

Alle Friedhöfe der Gemeinde Barleben wie jener in Ebendorf sind wegen der Witterungsverhältnisse derzeit nicht zugänglich.

Barleben/Groß Ammensleben - Viele Barleber mögen sich wundern, warum dieser Tage das Betreten der Friedhöfe in allen drei Ortsteilen untersagt ist. So sind die Tore zugesperrt. Außerdem prangt an jedem der Zugänge ein Schild mit folgendem Wortlaut: „Aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse ist der Friedhof bis auf Weiteres gesperrt. Das Betreten des Geländes ist untersagt. Wir bitten um Verständnis!“ Außerdem verweisen Fotos sowie ein Symbol auf mögliche von Bäumen ausgehende Gefahren. Schuld ist Sturmtief „Elli“.