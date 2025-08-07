weather wolkig
  4. Kulinarische Sterne 2025: Harzer Honig trifft Marzipan – Aufstrich begeistert Sachsen-Anhalt

Kulinarische Sterne 2025 Harzer Honig trifft Marzipan – dieser Aufstrich begeistert ganz Sachsen-Anhalt

Ein preisgekrönter Brotaufstrich, Honigbier und sogar Rum mit Gebirgshonig –  der Hüttenröder Stephan Koppelin bringt den Harz ins Glas. Seine Produkte entstehen in echter Manufakturqualität und mit viel Herzblut. 

Von Jens Müller Aktualisiert: 07.08.2025, 14:03
Stephan Koppelin aus Hüttenrode (Mitte) hat mit seinem SagenCraft Honig-Marzipan-Aufstrich einen Kulinarischen Stern abgeräumt. Dafür gab es außerdem ein extra großes Hofschild von Wolfgang Zahn (links) von der AgrarMakrketing-Gesellschaft. Der Honig stammt unter anderem von Bienen, die am Kloster Michaelstein ihr Domizil haben. Die Produkte gibt es auch im Klostershop. Ganz zur Freude von Museumschef Simon Sosnitza (rechts). Foto: Jens Müller

Hüttenrode. - „Ein Aufstrich wie ein Märchen aus dem Harz.“ So beschreibt die Jury des Landeswettbewerbs Kulinarischer Stern eine Schöpfung des Hüttenröders Stephan Koppelin. Doch was steckt hinter diesem preisgekrönten Brötchen-Belag?