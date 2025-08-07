Kulinarische Sterne 2025 Harzer Honig trifft Marzipan – dieser Aufstrich begeistert ganz Sachsen-Anhalt
Ein preisgekrönter Brotaufstrich, Honigbier und sogar Rum mit Gebirgshonig – der Hüttenröder Stephan Koppelin bringt den Harz ins Glas. Seine Produkte entstehen in echter Manufakturqualität und mit viel Herzblut.
Aktualisiert: 07.08.2025, 14:03
Hüttenrode. - „Ein Aufstrich wie ein Märchen aus dem Harz.“ So beschreibt die Jury des Landeswettbewerbs Kulinarischer Stern eine Schöpfung des Hüttenröders Stephan Koppelin. Doch was steckt hinter diesem preisgekrönten Brötchen-Belag?