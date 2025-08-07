Stephan Koppelin aus Hüttenrode (Mitte) hat mit seinem SagenCraft Honig-Marzipan-Aufstrich einen Kulinarischen Stern abgeräumt. Dafür gab es außerdem ein extra großes Hofschild von Wolfgang Zahn (links) von der AgrarMakrketing-Gesellschaft. Der Honig stammt unter anderem von Bienen, die am Kloster Michaelstein ihr Domizil haben. Die Produkte gibt es auch im Klostershop. Ganz zur Freude von Museumschef Simon Sosnitza (rechts).

Foto: Jens Müller