Wer einen Hund aus dem Tierheim aufnimmt, soll künftig in Barleben keine Hundesteuer mehr zahlen – so will es die CDU. Was sagen die anderen Fraktionen? Und gilt das auch für sogenannte Kampfhunde?

Barleben - Wenn es nach der CDU im Barleber Gemeinderat geht, sollen Hundehalter in der Gemeinde entlastet werden. Konkret geht es um jene Herrchen und Frauchen, die Bruno, Rex und Co aus einem Tierheim aufgenommen haben. Was genau geplant ist und welche Rolle sogenannte Kampfhunde in der Debatte spielen ...