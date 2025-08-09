weather wolkig
Ein besonderes Kita-Projekt über drei Wochen mit Schau-, Schatten- und Puppenspiel sowie drei großen Aufführungen kam gut an. Eltern und Kinder waren begeistert.

Von Theresa Gringmuth 09.08.2025, 18:00
Mit der Aufführung gestern Vormittag in der Kita Arche Noah endete ein dreiwöchiges Theaterprojekt.
Mit der Aufführung gestern Vormittag in der Kita Arche Noah endete ein dreiwöchiges Theaterprojekt. Fotos: Theresa Gringmuth

Gardelegen. - Licht aus und Vorhang auf für die Kinder der integrativen Kita Arche Noah: Drei Wochen lang stand dort ein besonderes Theaterprojekt im Mittelpunkt. Einige Kinder bereiteten jede Woche ein kleines Stück vor, das sie freitags vor Familie, Erziehern und den übrigen Kita-Kindern aufführten. Unterstützung erhielten die kleinen Künstler dabei von Kerstin Reichelt, Theaterpädagogin und Leiterin der Theaterwerkstatt Stine aus Magdeburg.