Nach fast zehn Jahren macht Birgit Schachtschneider Schluss: Ende August endet die Geschichte der letzten Gaststätte in Etingen – ein herber Verlust für die Dorfgemeinschaft. Doch noch besteht Hoffnung, dass jemand übernimmt.

Ohne die „Bauernschänke“ wird es in Etingen schwierig, kulturelle Veranstaltungen wie beispielsweise das Gastspiel der Hengstmann-Brüder anzubieten.

Etingen - Die Nachricht kam ganz überraschend: Birgit Schachtschneider, die seit Jahren die „Bauernschänke“ in Etingen betreibt, hört auf – und zwar zum 31. August. Dann soll die letzte Gastwirtschaft im Ort ihre Türen dauerhaft schließen. Für viele Etinger ist dies eine sehr traurige Nachricht, und nicht nur der Ortschaftsrat hofft auf ein Wunder, damit nicht ein weiterer Kulturort verloren geht.