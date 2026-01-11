Geheimtipp für Kaffeetrinker Das wohl gemütlichste Café im Harz: „Kleines Grünes Haus“ öffnet in Blankenburg

Sie haben sich den Traum von einem eigenen Café erfüllt: Silke Christ und Falk König. Ein Fachwerkhaus, ein lodernder Kamin und Gespräche unter Fremden: Im „Kleinen Grüne Haus“ in Blankenburg treffen sich Wanderer, Touristen und Einheimische in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre.