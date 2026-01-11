weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Das wohl gemütlichste Café im Harz: „Kleines Grünes Haus“ öffnet in Blankenburg

Geheimtipp für Kaffeetrinker Das wohl gemütlichste Café im Harz: „Kleines Grünes Haus“ öffnet in Blankenburg

Sie haben sich den Traum von einem eigenen Café erfüllt: Silke Christ und Falk König. Ein Fachwerkhaus, ein lodernder Kamin und Gespräche unter Fremden: Im „Kleinen Grüne Haus“ in Blankenburg  treffen sich Wanderer, Touristen und Einheimische in gemütlicher Wohnzimmer-Atmosphäre.

Von Jens Müller Aktualisiert: 13.01.2026, 10:21
Die Betreiber des Cafés kleines grünes Haus in der Blankenburger Harzstraße 7: Silke Christ und Falk König an ihrem Kamin.
Foto: Jens Müller

Blankenburg. - Es ist wohl eines der ungewöhnlichsten Cafés im Harz: das „Kleine Grüne Haus“ in Blankenburg. Dort empfangen Silke Christ und Falk König ihre Gäste wie in ihrem Wohnzimmer am lodernden Kamin.