weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Blankenburg
    4. >

  4. Cattenstedt: So musikalisch und bunt war das Treffen der Spielleute im Harz - mit Bildergalerie

32. Landesmeisterschaft in Cattenstedt So musikalisch und bunt war das große Treffen der Spielleute im Harz - mit Bildergalerie

Musik, Emotionen und Meisterleistungen im Harz: Beim 32. Landesspielleutetreffen in Cattenstedt lieferten sich acht Spielmannszüge ein packendes Duell um die Landesmeistertitel. Über 2.000 Besucher erlebten ein musikalisches Feuerwerk aus Tradition und Moderne.

Von Jens Müller Aktualisiert: 07.09.2025, 10:38
Die Sieger bei den Erwachsenen der 32. Landesmeisterschaft in Sachsen-Anhalt: der Spielmannszug Bernburg unter der Stabführung von Leonhard Köhler.
Die Sieger bei den Erwachsenen der 32. Landesmeisterschaft in Sachsen-Anhalt: der Spielmannszug Bernburg unter der Stabführung von Leonhard Köhler. Foto: Jens Müller

Cattenstedt. - Welch ein Bild: Bei strahlendem Sonnenschein haben rund 300 Spielleute aus Sachsen-Anhalt im Harzdorf Cattenstedt um die Landesmeistertitel gespielt. Frenetisch gefeiert von Hunderten Fans. Die Impressionen von einem spannenden Wettkampf.