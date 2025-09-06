32. Landesmeisterschaft in Cattenstedt So musikalisch und bunt war das große Treffen der Spielleute im Harz - mit Bildergalerie
Musik, Emotionen und Meisterleistungen im Harz: Beim 32. Landesspielleutetreffen in Cattenstedt lieferten sich acht Spielmannszüge ein packendes Duell um die Landesmeistertitel. Über 2.000 Besucher erlebten ein musikalisches Feuerwerk aus Tradition und Moderne.
Aktualisiert: 07.09.2025, 10:38
Cattenstedt. - Welch ein Bild: Bei strahlendem Sonnenschein haben rund 300 Spielleute aus Sachsen-Anhalt im Harzdorf Cattenstedt um die Landesmeistertitel gespielt. Frenetisch gefeiert von Hunderten Fans. Die Impressionen von einem spannenden Wettkampf.