32. Landesmeisterschaft in Cattenstedt So musikalisch und bunt war das große Treffen der Spielleute im Harz - mit Bildergalerie

Musik, Emotionen und Meisterleistungen im Harz: Beim 32. Landesspielleutetreffen in Cattenstedt lieferten sich acht Spielmannszüge ein packendes Duell um die Landesmeistertitel. Über 2.000 Besucher erlebten ein musikalisches Feuerwerk aus Tradition und Moderne.