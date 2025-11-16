Ihr Blankenburg-Gastspiel ist schon seit langem ausverkauft. Deshalb hat das Kabarett-Duo Schwarze Grütze ein Einsehen mit seinen Fans - und gibt eine spontane Zugabe.

Comedy-Duo „Schwarze Grütze“ packt im Harz noch einen drauf

Das Kabarett-Duo Schwarze Grütze wirft sich seit 30 Jahren gegenseitig Pointen zu wie Sahnetorten.

Blankenburg. - Die Blankenburger sind ein Kabarett-verrücktes Völkchen. Binnen kurzer Zeit war der für Freitag, 21. November 2025, angekündigte Auftritt des Duos „Schwarze Grütze“ ausverkauft. Deshalb gibt es jetzt spontan einen zweiten Kabarett-Abend im „Gut Voigtländer“.