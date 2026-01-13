Der Blankenburger Denny Brandes bietet über den Verein „Suchthilfe im Georgenhof" Betroffenen Rat und Hilfe. In einem Buch beschreibt er nun, wie er den Weg aus der Sucht in ein normales Leben geschafft hat.

Der schwere Weg aus der Sucht: Wie es ein Blankenburger geschafft hat

In seinem Buch beschreibt Denny Brandes sein Leben mit und ohne Alkohol.

Blankenburg. - 2024 hat Denny Brandes die Sucht gegen den Alkohol besiegt. Er ist trocken und steht mit beiden Beinen wieder fest im Leben. Jetzt hat der 36-Jährige seine Erfahrungen in einem Buch aufgeschrieben.