Der Wolmirstedter Bahnhofsvorplatz wird derzeit umgestaltet. Deshalb wird die Rosa-Luxemburg-Straße zwei Wochen lang zur Einbahnstraße.

Wolmirstedt. - Der Bahnhofsvorplatz wird umgestaltet, das hat Einfluss auf den Busverkehr und nun auch auf den Autoverkehr. Von Dienstag, 7. Oktober, bis Dienstag, 21. Oktober, wird die Rosa-Luxemburg-Straße zur Einbahnstraße, nur noch Richtung Bahnhof befahrbar sein.

Grund ist eine halbseitige Sperrung, die wegen der Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz nötig wird. Fahrzeuge können nur von der Farsleber Straße aus in Richtung Bahnhof fahren, die umgekehrte Richtung ist gesperrt. Busse, die wegen der Bauarbeiten am Bahnhofsvorplatz und am Busbahnhof derzeit in der Rosa-Luxemburg-Straße halten, werden auch weiterhin dort halten.

Die Umgestaltung des Bahnhofsvorplatzes wurde schon lange geplant. Er wird barrierefrei, aus vier Busbahnsteigen sollen künftig fünf werden. Die dazugehörigen Straßen- und Gehwegflächen werden erneuert und die Buswartehäuschen aufgearbeitet. Zusätzlich sind der Neubau von Fahrradständern sowie die Anordnung von zwei Parkplätzen mit E-Ladestationen geplant.

Die Buswarteflächen und der Vorplatz bekommen neues Grün, Sträucher und Bäume werden angepflanzt. Auch die Beleuchtungsanlage und die Oberflächenentwässerung werden ertüchtigt.

Die Bauzeit dauert voraussichtlich bis 30. Juni 2026.