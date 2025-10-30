Sven Hoffmeister und seine Familie laden ganz Mutige am Freitag, 31. Oktober 2025, zu Halloween in den Harz nach Derenburg ein. Dafür haben sie einen unglaublichen Aufwand betrieben: Knochen, Schädel und Grabsteine inklusive.

Halloween wie im Horrorfilm: Familie Hoffmeister verwandelt Hof im Harz in eine Gruft

Sven Hoffmeister aus Derenburg wird an Halloween zum Fürsten der Finsternis. Mit Familie und Freunden hat er sich einiges einfallen lassen, den Besuchern einen unvergesslichen, aber gruseligen Abend zu bescheren.

Derenburg. - Viele kennen gespenstische Szenen aus Grusel-Filmen wie „Es“ oder „Friedhof der Kuscheltiere“: In Derenburg im Harz lädt zu Halloween Sven Hoffmeister mit Familie und Freunden in sein Horrorhaus. Und das ist nichts für schwache Nerven. Ein erster vorsichtiger Blick in den Vorhof zur Hölle.