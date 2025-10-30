Gruseliger Spaß in Derenburg Halloween wie im Horrorfilm: Familie Hoffmeister verwandelt Hof im Harz in eine Gruft
Sven Hoffmeister und seine Familie laden ganz Mutige am Freitag, 31. Oktober 2025, zu Halloween in den Harz nach Derenburg ein. Dafür haben sie einen unglaublichen Aufwand betrieben: Knochen, Schädel und Grabsteine inklusive.
Aktualisiert: 30.10.2025, 09:55
Derenburg. - Viele kennen gespenstische Szenen aus Grusel-Filmen wie „Es“ oder „Friedhof der Kuscheltiere“: In Derenburg im Harz lädt zu Halloween Sven Hoffmeister mit Familie und Freunden in sein Horrorhaus. Und das ist nichts für schwache Nerven. Ein erster vorsichtiger Blick in den Vorhof zur Hölle.