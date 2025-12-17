Über gut einen Kilometer zog sich die Ölspur, die am 16. Dezember für eine Alarmierung der Ortsfeuerwehr Garitz/Bornum sorgte.

Garitz (dp) - Kein Brand, sondern eine technische Hilfeleistung ließ die Ortsfeuerwehr Garitz/Bornum zu Wochenbeginn ausrücken. Am Dienstagabend, 16. Dezember, erfolgte um 19.02 Uhr die Alarmierung.

Grund war eine Ölspur, die kurz vor Garitz begann, sich über die Kreuzung in Richtung Kleinleitzkau erstreckte und von dort weiter gen Natho führte. „Insgesamt rund einen Kilometer lang“, berichtete Ortswehrleiter Daniel Mielchen.

Für den Bereich ab Natho hätten sie die Streetzer und Roßlauer Feuerwehr alarmieren lassen. „Polizei und Bauhof waren ebenfalls vor Ort“, blickte er zurück. Insgesamt 18 Kameraden waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz, der gut eineinhalb Stunden dauerte.