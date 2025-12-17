Einsatz zu Wochenbeginn Lange Ölspur fordert die Feuerwehr Garitz/Bornum
Eine technische Hilfeleistung hielt die Feuerwehr Garitz/Bornum zu Wochenbeginn auf Trab.
Garitz (dp) - Kein Brand, sondern eine technische Hilfeleistung ließ die Ortsfeuerwehr Garitz/Bornum zu Wochenbeginn ausrücken. Am Dienstagabend, 16. Dezember, erfolgte um 19.02 Uhr die Alarmierung.
Grund war eine Ölspur, die kurz vor Garitz begann, sich über die Kreuzung in Richtung Kleinleitzkau erstreckte und von dort weiter gen Natho führte. „Insgesamt rund einen Kilometer lang“, berichtete Ortswehrleiter Daniel Mielchen.
Lesen Sie auch:Wohnungsbrand: Essen auf dem Herd und niemand zu Hause
Für den Bereich ab Natho hätten sie die Streetzer und Roßlauer Feuerwehr alarmieren lassen. „Polizei und Bauhof waren ebenfalls vor Ort“, blickte er zurück. Insgesamt 18 Kameraden waren mit vier Fahrzeugen im Einsatz, der gut eineinhalb Stunden dauerte.