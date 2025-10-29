Eine besondere Spende hat die Blankenburger Zumba-Trainer Jennifer Wuckel an das Kinderhospiz in Magdeburg überreicht. Das Geld war bei der Hochzeit ihrer Freunde zusammen gekommen.

Ein besonders Hochzeitsgeschenk: Brautpaar und Gäste im Harz sammeln für schwer kranke Kinder

Jennifer Wuckel überreicht den Spendenscheck der Harzer Hochzeitsgesellschaft an Franziska Höppner vom Kinderhospiz in Magdeburg.

Blankenburg. - Der 13. September 2025 war nicht nur ein denkwürdiges Datum für Mathias Fiebig und seine Gattin Christin. Ihr Hochzeitstag brachte außerdem dem Kinderhospiz in Magdeburg eine stattliche Spendensumme ein.