Spende an Kinderhospiz überreicht Ein besonders Hochzeitsgeschenk: Brautpaar und Gäste im Harz sammeln für schwer kranke Kinder
Eine besondere Spende hat die Blankenburger Zumba-Trainer Jennifer Wuckel an das Kinderhospiz in Magdeburg überreicht. Das Geld war bei der Hochzeit ihrer Freunde zusammen gekommen.
29.10.2025, 06:00
Blankenburg. - Der 13. September 2025 war nicht nur ein denkwürdiges Datum für Mathias Fiebig und seine Gattin Christin. Ihr Hochzeitstag brachte außerdem dem Kinderhospiz in Magdeburg eine stattliche Spendensumme ein.