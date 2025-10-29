weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Eine besondere Spende hat die Blankenburger Zumba-Trainer Jennifer Wuckel an das Kinderhospiz in Magdeburg überreicht. Das Geld war bei der Hochzeit ihrer Freunde zusammen gekommen.

Von Jens Müller 29.10.2025, 06:00
Jennifer Wuckel überreicht den Spendenscheck der Harzer Hochzeitsgesellschaft an Franziska Höppner vom Kinderhospiz in Magdeburg.
Jennifer Wuckel überreicht den Spendenscheck der Harzer Hochzeitsgesellschaft an Franziska Höppner vom Kinderhospiz in Magdeburg.

Blankenburg. - Der 13. September 2025 war nicht nur ein denkwürdiges Datum für Mathias Fiebig und seine Gattin Christin. Ihr Hochzeitstag brachte außerdem dem Kinderhospiz in Magdeburg eine stattliche Spendensumme ein.