In Zerbst sind gefährliche E-Mails im Umlauf - woran diese zu erkennen sind.

Köthen/Zerbst (vs) - Erneut sind gefälschte E-Mails im Umlauf, bei denen der Landkreis Anhalt-Bitterfeld der Absender sein soll. Adressaten sind Firmen und Geschäftspartner. Im Betreff ist etwa eingetragen „Bitte um Übermittlung offener und zukünftiger Rechnungen“. In einer aktuellen Pressemitteilung wird jetzt vor den Online-Betrügern gewarnt.

Demnach erhielt der Landkreis von einem Unternehmen den Hinweis auf den Missbrauch seiner Daten durch Cyberkriminelle. Dieses hatte eine solche Phishing-Mail erhalten. In dieser wurde der Empfänger aufgefordert, eine Übersicht offener Rechnungen, die im Zusammenhang mit dem Landkreis stehen, an eine bestimmte E-Mail-Adresse zu verschicken. Auch zukünftige Rechnungen sollen dorthin übersandt werden.

Im Zweifelsfall direkt an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld wenden

„Aktuell besteht nicht der Verdacht, dass nicht-öffentliche Daten von uns abgeschöpft wurden“, so Kathrin Heckmann, Informationssicherheitsbeauftragte des Landkreises Anhalt-Bitterfeld. „Vielmehr handelt es sich hierbei um eine derzeit weit verbreitete Methode von Cyberkriminellen um an Daten und gegebenenfalls auch Gelder zu gelangen“, wird sie in der Pressemitteilung zitiert.

Sollten Unternehmen beziehungsweise Geschäftspartner solche E-Mails erhalten, sollten sie diese auf keinen Fall beantworten, sondern sich im Zweifelsfall an den Landkreis Anhalt-Bitterfeld wenden, wird geraten. Bereits zu Jahresbeginn waren ähnliche Phishing-Mails im Umlauf.