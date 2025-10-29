Nach Aus von NP-Markt Hinter den Kulissen: So sieht der Ostmilch-Markt an der B1 in Gerwisch von innen aus
Nach der Schließung des NP-Markts in Gerwisch steht nun die Eröffnung von „Ostmilch“ fest. Hinter den Kulissen ist jedoch noch mehr geplant: ein Café.
Aktualisiert: 29.10.2025, 08:05
Gerwisch. - Seit der Schließung des NP-Markts in Gerwisch rattern die Maschinen der neuen Firma „Ostmilch“ auf Hochtouren. Nun hat das Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen gewährt, den Starttermin und eine weitere Überraschung bekannt gegeben.