Nach der Schließung des NP-Markts in Gerwisch steht nun die Eröffnung von „Ostmilch“ fest. Hinter den Kulissen ist jedoch noch mehr geplant: ein Café.

Von Willy Weyhrauch Aktualisiert: 29.10.2025, 08:05
Von dem NP-Markt in Gerwisch an der B1 ist nur noch das verblasste Schild über. Im Inneren des Gebäudes tut sich jedoch einiges.
Von dem NP-Markt in Gerwisch an der B1 ist nur noch das verblasste Schild über. Im Inneren des Gebäudes tut sich jedoch einiges. Foto: Willy Weyhrauch

Gerwisch. - Seit der Schließung des NP-Markts in Gerwisch rattern die Maschinen der neuen Firma „Ostmilch“ auf Hochtouren. Nun hat das Unternehmen einen Blick hinter die Kulissen gewährt, den Starttermin und eine weitere Überraschung bekannt gegeben.