Planer stellen Projektentwurf vor Zerbst investiert in moderne Infrastruktur: Haselopstraße verabschiedet sich vom DDR-Charme
Die Zerbster Haselopstraße soll umfassend saniert werden. Was genau geplant ist und zu welchen Einschränkungen das führt.
Aktualisiert: 29.10.2025, 07:41
Zerbst - Noch besitzt die Zerbster Haselopstraße einen gewissen DDR-Charme. Das soll sich ändern. Nicht nur die Sanierung der Fahrbahn ist vorgesehen, sondern auch eine Veränderung der Straßenführung. Details wurden jetzt vom beauftragten Ingenieurteam Seume aus Jessen vorgestellt.