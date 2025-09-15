weather gewitter
Magdeburg, Deutschland
  4. Abschied nach 42 Dienstjahren: Ein Leben für Blankenburgs Jugend: Johannes Spiegel geht in den Ruhestand

Er hat in Blankenburg das Jugendzentrum im Georgenhof aufgebaut und mit Leben erfüllt: Johannes Spiegel. Nach 42 Dienstjahren wird Blankenburgs „Berufsjugendlicher“ feierlich verabschiedet.

Von Jens Müller 15.09.2025, 10:00
Seit zehn Jahren ein bestens eingespieltes Team: Sandra Schrader und Johannes Spiegel vor dem Jugendzentrum (JUZ) im Blankenburger Georgenhof.
Seit zehn Jahren ein bestens eingespieltes Team: Sandra Schrader und Johannes Spiegel vor dem Jugendzentrum (JUZ) im Blankenburger Georgenhof. Archivfoto: Jens Müller

Blankenburg. - Wenn es um die Jugendarbeit in Blankenburg geht, ist ein Name untrennbar damit verbunden: Johannes Spiegel. Vor seiner feierlichen Verabschiedung blickt der „Berufsjugendliche“ auf mehr als vier prägende Jahrzehnte und seinen ungewöhnlichen Lebensweg zurück.