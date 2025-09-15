Er hat in Blankenburg das Jugendzentrum im Georgenhof aufgebaut und mit Leben erfüllt: Johannes Spiegel. Nach 42 Dienstjahren wird Blankenburgs „Berufsjugendlicher“ feierlich verabschiedet.

Ein Leben für Blankenburgs Jugend: Johannes Spiegel geht in den Ruhestand

Seit zehn Jahren ein bestens eingespieltes Team: Sandra Schrader und Johannes Spiegel vor dem Jugendzentrum (JUZ) im Blankenburger Georgenhof.

Blankenburg. - Wenn es um die Jugendarbeit in Blankenburg geht, ist ein Name untrennbar damit verbunden: Johannes Spiegel. Vor seiner feierlichen Verabschiedung blickt der „Berufsjugendliche“ auf mehr als vier prägende Jahrzehnte und seinen ungewöhnlichen Lebensweg zurück.