Kulinarische Sterne 2025 Ein Stück Heimat aufs Brötchen: Honig-Marzipan-Aufstrich vom Harzer Streuobst
Mit einer süßen Kreation hat der Hüttenröder Imker und Streuobstexperte Stephan Koppelin beim Landeswettbewerb Kulinarischer Stern überzeugt. Was seinen Brotaufstrich so besonders macht.
07.08.2025, 10:00
Hüttenrode. - „Ein Aufstrich wie ein Märchen aus dem Harz.“ So beschreibt die Jury des Landeswettbewerbs Kulinarischer Stern eine Schöpfung des Hüttenröders Stephan Koppelin. Doch was steckt hinter diesem preisgekrönten Brötchen-Belag?