Mit einer süßen Kreation hat der Hüttenröder Imker und Streuobstexperte Stephan Koppelin beim Landeswettbewerb Kulinarischer Stern überzeugt. Was seinen Brotaufstrich so besonders macht.

Von Jens Müller 07.08.2025, 10:00
Stephan Koppelin aus Hüttenrode (Mitte) hat mit seinem SagenCraft Honig-Marzipan-Aufstrich einen Kulinarischen Stern abgeräumt. Dafür gab es außerdem ein extra großes Hofschild von Wolfgang Zahn (links) von der AgrarMakrketing-Gesellschaft. Der Honig stammt unter anderem von Bienen, die am Kloster Michaelstein ihr Domizil haben. Die Produkte gibt es auch im Klostershop. Ganz zur Freude von Museumschef Simon Sosnitza (rechts). Foto: Jens Müller

Hüttenrode. - „Ein Aufstrich wie ein Märchen aus dem Harz.“ So beschreibt die Jury des Landeswettbewerbs Kulinarischer Stern eine Schöpfung des Hüttenröders Stephan Koppelin. Doch was steckt hinter diesem preisgekrönten Brötchen-Belag?