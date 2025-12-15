Dort findet sich Kreatives, Kunstvolles und Dekoratives: Das Lädchen am Großvater ist nicht nur wegen der selbst entworfenen und hergestellten Produkte etwas ganz Besonderes im Harz.

Eine Sache des Vertrauens: Kunsthandwerk im kleinsten Geschenke-Lädchen des Harzes

Blick in das Lädchen am Großvater in Blankenburg: Entworfen und hergestellt werden die Deko- und Geschenk-Artikel in der "Wölkchenwerkstatt" der Blankenburger Anne und Tom Kupke.

Blankenburg. - In einer kleinen Garage hoch über Blankenburg findet sich der wohl außergewöhnlichste Geschenkeladen im Harz. In dem Selbstbedienungs-Lädchen am Großvaterfelsen findet sich allerlei Dekoratives. Produziert wird alles per Hand in der „Wölkchenwerkstatt“.