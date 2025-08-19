Eil
Überraschung in Timmenrode Eine Tankstelle für Bobbycars: Engagierter Vater lässt Kindertraum im Harz wahr werden
Riesenüberraschung für Timmenrodes Kita-Knirpse zur Abschlussfeier der Schulkinder: In tagelanger Arbeit hat ein engagierter Vater ihnen ein großes Spielgerät aus Holz gebaut. Und das ist seither dicht umlagert.
19.08.2025, 10:00
Timmenrode. - Wenn in der Timmenröder Kita „Sonnenblume“ Hilfe benötigt wird, ist Marco Gadegast immer schnell zur Stelle. Jetzt hat der engagierte Papa den Knipsen eine ganz besondere Freude gemacht.