Riesenüberraschung für Timmenrodes Kita-Knirpse zur Abschlussfeier der Schulkinder: In tagelanger Arbeit hat ein engagierter Vater ihnen ein großes Spielgerät aus Holz gebaut. Und das ist seither dicht umlagert.

Eine Tankstelle für Bobbycars: Engagierter Vater lässt Kindertraum im Harz wahr werden

Die drei von der Tankstelle: Erbauer Marco Gadegast, seine Frau Sarah (links) und Kita-Chefin Nancy Müller (Mitte).

Timmenrode. - Wenn in der Timmenröder Kita „Sonnenblume“ Hilfe benötigt wird, ist Marco Gadegast immer schnell zur Stelle. Jetzt hat der engagierte Papa den Knipsen eine ganz besondere Freude gemacht.