Riesenüberraschung für Timmenrodes Kita-Knirpse zur Abschlussfeier der Schulkinder: In tagelanger Arbeit hat ein engagierter Vater ihnen ein großes Spielgerät aus Holz gebaut. Und das ist seither dicht umlagert.

Von Jens Müller 19.08.2025, 10:00
Die drei von der Tankstelle: Erbauer Marco Gadegast, seine Frau Sarah (links) und Kita-Chefin Nancy Müller (Mitte).
Die drei von der Tankstelle: Erbauer Marco Gadegast, seine Frau Sarah (links) und Kita-Chefin Nancy Müller (Mitte). Foto: Jens Müller

Timmenrode. - Wenn in der Timmenröder Kita „Sonnenblume“ Hilfe benötigt wird, ist Marco Gadegast immer schnell zur Stelle. Jetzt hat der engagierte Papa den Knipsen eine ganz besondere Freude gemacht.