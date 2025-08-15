Drei Millionen Euro fließen 2025 mit Einnahmen aus erneuerbaren Energien in die Stadtkasse von Osterburg. Die anderen Städte und Gemeinden im Kreis Stendal müssen nachziehen.

Kommentar zum Windkraft-Ausbau: Erkennt die Chance und ergreift sie!

Stendal - Osterburg macht es vor. Drei Millionen Euro im Jahr 2025 stammen zum Großteil von den Windrädern, die rund um die Stadt aufgebaut wurden. Die anderen Gemeinden im Landkreis Stendal müssen beim Ausbau erneuerbarer Energien endlich nachziehen.