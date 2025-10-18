Blankenburger Wohnungsgesellschaft Für Kinder in Not: Harzer Großvermieter saniert ganzes Haus in Blankenburger Altstadt

Ein leerstehendes, marodes Haus in der Blankenburger Innenstadt wird mit neuem Leben erfüllt. Nach der Sanierung soll es ein Ort sein, um Kinder aus dem Landkreis Harz unterzubringen, die sich in einer Notsituation befinden.