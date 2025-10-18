weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Blankenburger Wohnungsgesellschaft: Für Kinder in Not: Harzer Großvermieter saniert ganzes Haus in Blankenburger Altstadt

Ein leerstehendes, marodes Haus in der Blankenburger Innenstadt wird mit neuem Leben erfüllt. Nach der Sanierung soll es ein Ort sein, um Kinder aus dem Landkreis Harz unterzubringen, die sich in einer Notsituation befinden.

Von Jens Müller 18.10.2025, 10:00
Marcus Rausch, Jeannine Kanitz und Christopher (von links) von der Alekra Sanierungsfachbetrieb GmbH aus Thale beim Einsetzen eines Türrahmens im Erdgeschoss des künftigen Kinderschutzhauses in Blankenburg. Foto: Jens Müller

Blankenburg. - In der Blankenburger Altstadt soll ein leerstehendes Haus wieder mit Leben erfüllt werden. Die Blankenburger Wohnungsgesellschaft lässt es für eine ganz besondere Nutzung herrichten: als Kinderschutzhaus.