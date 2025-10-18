Blankenburger Wohnungsgesellschaft Für Kinder in Not: Harzer Großvermieter saniert ganzes Haus in Blankenburger Altstadt
Ein leerstehendes, marodes Haus in der Blankenburger Innenstadt wird mit neuem Leben erfüllt. Nach der Sanierung soll es ein Ort sein, um Kinder aus dem Landkreis Harz unterzubringen, die sich in einer Notsituation befinden.
Blankenburg. - In der Blankenburger Altstadt soll ein leerstehendes Haus wieder mit Leben erfüllt werden. Die Blankenburger Wohnungsgesellschaft lässt es für eine ganz besondere Nutzung herrichten: als Kinderschutzhaus.