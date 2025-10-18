Für jedes Baby der Stadt einen Baum pflanzen. Die Idee gab es 2019 in Möckern - doch die Umsetzung lässt weiter auf sich warten. Warum der Kinderwald noch nicht da ist und ob er überhaupt noch kommt.

Für jedes Baby einen Baum pflanzen - Wird es möglich sein?

Im Januar 2024 waren Kinder der Kita Möckern beim ersten Versuch des Kinderwaldes für Möckern dabei.

Möckern - Für jedes neugeborene Kind der Stadt einen Baum pflanzen – diese Idee des Kulturausschusses Möckern stammt aus dem Jahr 2019. Doch bis heute gibt es den Kinderwald nicht. Wann kommt Möckerns Kinderwald? Das fragen sich nicht nur die Eltern neugeborener Kinder in der Einheitsgemeinde. Für deren Nachwuchs sollten eigentlich längst Bäume gepflanzt werden, die zusammen einen Kinderwald gegenüber Möckerns Kindertagesstätte „Birkenhain“ bilden.