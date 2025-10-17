Die Erreichbarkeit des kommunalen Treffpunktes in Kahrstedt hat während der jüngsten Ortschaftsratssitzung öffentlich für Kritik gesorgt.

Gefahr beim Auf- und Abstieg: Abgewetzte Stufen, Risse im Holz

Die marode Treppe zum Vereinsraum in Kahrstedt und zu einer darüber liegenden Mietwohnung.

Kahrstedt - Sie hatte nach Rücksprache mit Bürgern eine lange Mängelliste zur Kahrstedter Ortsratssitzung mitgebracht. Dort zählte Ratsfrau Kathrin Banse nun auch die Erreichbarkeit des Vereinsraumes, in dem gerade getagt wurde, als eins der Problem auf.